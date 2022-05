Familles nombreuses, la vie en XXL : Audrey Boibessot a accouché de son septième enfant, découvrez son prénom original

Le 23 mars 2022, en plus du retour des Santoro, les téléspectateurs de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 ont pu faire la connaissance de six nouvelles familles : les Provenchère, les Hubert, les Pavoni, les Servière, les Colas et les Boibessot. Dans cette dernière, Audrey, 37 ans, et Hervé, 31 ans, sont les heureux parents de Mayeul, 8 ans, Camille, 6 ans, Ebbane, 5 ans, Pia, 3 ans et demi, Foucauld, 2 ans et demi et Hildegarde, 1 an. La maman est enceinte de son septième enfant dans les épisodes de l'émission et on peut suivre le couple dans l'ouverture d'un salon de coiffure.

Audrey Boibessot a accouché d'un petit garçon, découvrez son prénom

Ce lundi 30 mai 2022, l'heureuse tribu s'est encore agrandie ! En effet, Audrey et Hervé Boibessot ont annoncé sur leur compte Instagram que leur septième enfant venait de naître. Les heureux parents ont posté une sorte de faire-part en story, sur lequel ont peut voir un pied du bébé et découvrir son prénom original. "C'est le début d'une nouvelle vie... à 9. Bébé Sernin est là ! Tout s'est merveilleusement bien passé. Il est parfait... La maman va très bien. Dès que ses frères et soeurs l'auront vu, on vous le montre" peut-on lire.