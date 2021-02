Face au hashtag #SciencesPorcs qui dénonce les viols à Sciences Po, une enquête a été ouverte

Les écoles Sciences Po laisseraient "les violeurs dans l'impunité"

Anna Toumazoff, qui était aussi à l'origine du hashtag #ubercestover qui révélait les agressions sexuelles des chauffeurs Uber, s'est confiée à France 3 Occitanie sur le hashtag #SciencesPorcs. "En tant que présidente de l'association féministe de l'école, j'ai très vite eu connaissance d'histoires et de témoignages laissés sous silence. Chaque fois j'entendais le même modus operandi. Des viols ou agressions sexuelles commis lors de soirées d'intégration ou des criteriums sportif inter-IEP" a-t-elle expliqué. "Avec #SciencesPorcs je veux mettre fin au silence complice de toutes ces agressions sexuelles" a-t-elle ajouté, précisant avoir aussi reçu des témoignages qui concernent d'autres grandes écoles et d'autres universités : "On me rapporte des faits similaires dans les écoles d'ingénieurs, de commerce ou encore les facs de médecine".

"Le problème c'est qu'elles n'osent jamais aller plus loin car il y a une sorte de dynamique malsaine qui les culpabilise. On leur dit qu'elles ne sont pas fun, qu'il y a pire ailleurs, qu'elles vont gâcher l'esprit festif de ces soirées" a souligné Anna Toumazoff, qui a détaillé à France Info : "Dans quelle mesure savaient-ils déjà et n'ont-ils rien fait ? C'est surtout ça la question. Parce qu'au-delà des témoignages que je reçois, je reçois aussi énormément de preuves accablantes contre les IEP d'une totale inaction et d'un choix délibéré de laisser les violeurs dans l'impunité. Les mesures les plus fortes qui ont pu être prises ont été la mise en place de cellules spécialisées contre le harcèlement avec des psychologues qui ont parfois juste recommandé de ne pas boire d'alcool".

Une enquête préliminaire a été ouverte et une réunion avec deux ministres est prévue

Comme l'a rapporté Le Monde, la police et la justice ont été saisis suite au scandale "Sciences Porcs". Une enquête préliminaire a été ouverte pour viol à Toulouse, deux autres ont été ouvertes pour agressions sexuelles à Grenoble et un signalement a été fait à Strasbourg.