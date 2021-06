Esprits Criminels : retour sur 5 épisodes adaptés de terribles histoires vraies vraiment glauques

Saison 11, épisode 14 : Hostage

Résumé : Quand une jeune fille de 18 ans débarque de nulle part et assure s'être échappée d'une maison dans laquelle elle était retenue captive depuis plusieurs années, en compagnie de deux autres femmes, les membres de la BAU partent à la recherche du ravisseur, coupable notamment de terribles sévices sexuels.

Histoire vraie : Sans grande surprise, son nom est cité dans l'épisode, cette intrigue et fortement inspirée du criminel Ariel Castro et de "L'affaire des séquestrées de Cleveland". Entre 2002 et 2004, ce dernier a en effet kidnappé 3 jeunes femmes (21 ans, 16 ans et 14 ans à l'époque) avant de les torturer pendant près d'une décennie. Enchaînées et menottées dans une cave, elles étaient régulièrement victimes de viol et de violence physique, ce qui a causé de nombreuses fausses couches et de véritable traumas.

Arrêté en mai 2013, Ariel Castro a finalement trouvé la mort en prison en septembre de cette même année. Retrouvé pendu dans sa cellule, ce décès serait en réalité lié à une asphyxie érotique mal contrôlée.