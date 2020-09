Emma CakeCup en larmes : un hacker la menace de dévoiler des photos d'elle nue

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'Emma CakeCup se fait harceler... La youtubeuse et influenceuse s'est affichée en pleurs sur Snapchat ce dimanche 13 septembre 2020, avouant être au plus mal : "Ça fait quelques mois que ça ne vas pas, que ça ne va pas du tout..." Elle révèle être victime de chantage depuis quelques mois, alors qu'un internaute la menace de dévoiler les photos d'un de ses shooting photo réalisé il y a 2 ans et demi pour lequel elle a posé nue.

"Ça fait quelques mois que ça ne vas pas, que ça ne va pas du tout..."

Il lui réclame 10 000 euros : "Il y a deux ans et demi j'ai fait un shooting de nus je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, j'avais perdu du poids, j'avais perdu plus de 10 kilos et c'était important pour moi pour ma confiance en moi de faire ça. (...) Maintenant, la personne menace de les divulguer si je lui donne pas 10 000 euros". En larmes, elle ajoute : "Je suis dans un état, je vous jure franchement, c'est vraiment horrible cette situation. Je regrette tellement d'avoir fait ce shooting." Elle explique que certains clichés ont fuité sur internet, avant d'être rapidement supprimées grâce à ses avocats.

Emma CakeCup victime de chantage pour des photos d'elle nues

Bien décidée à ne pas laisser ses maître chanteurs gagner, elle précise qu'une procédure judiciaire est en cours et qu'elle a finalement décidé de publier les photos en question sur son compte Mym.fans. "J'ai décidé de diffuser moi-même les photos. Allez bien vous faire e***, je ne vous donnerai pas un centime.". Alors que certains la soupçonnent de vouloir faire le buzz, elle répond : "il n'y a aucun buzz, je suis juste extrêmement énervée et déçue, blasée et là je suis au bout". Elle a même dévoilé une capture d'écran d'une menace qu'elle a reçue. "Pour tous cix qui vont me dit que cette histoire est inventée, j'espère sincèrement que ça ne vous arrivera pas ou que ça n'arrivera pas à vos enfants ou à quelqu'un de votre entourage à qui vous tenez". Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son chéri Vlad Oltean et de ses nombreux fans en cette période difficile...