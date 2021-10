Emily in Paris saison 2 : Emily "agaçante" et "ennuyeuse" ? Lily Collins défend son personnage

Emily in Paris saison 2 : Lily Collins répond aux critiques et défend son personnage

Alors que les fans attendent la saison 2 d'Emily in Paris sur Netflix, plusieurs internautes critiquent aussi Emily sur les réseaux. L'héroïne incarnée par Lily Collins a toujours le sourire, ce qui lui a valu d'être jugée "ennuyeuse" ou encore "agaçante". Interviewée par Nylon, l'actrice a défendu son personnage face aux critiques. "Beaucoup des qualités d'Emily, si vous les mettez sur le papier, sembleraient tellement ennuyeuses" a d'abord reconnu Lily Collins.

Mais "avoir quelqu'un d'optimiste, de brillant et de pétillant - c'est triste de penser que les gens regarderaient et diraient : 'C'est beaucoup trop'. Ce sont de si belles qualités, et le fait qu'elle puisse associer cela avec le fait d'être vulnérable, de demander de l'aide et de faire des erreurs - elle n'est pas infaillible".

Et pour celles et ceux qui comparent Emily d'Emily in Paris à une "pâle copie" de Carrie Bradshaw dans Sex and the City (série aussi créée par Darren Star), là aussi Lily Collins a réagi. "Elle n'imite en aucun cas la vie de Carrie", même si "Emily a probablement grandi avec des posters de Carrie Bradshaw sur son mur" a expliqué la comédienne.

La star reconnaît que "lorsque vous mettez tout cela ensemble dans une série (...) c'est un peu moins crédible"

La saison 1 d'Emily in Paris avait aussi été clashée à cause des clichés sur Paris et les parisiens. Alors que Darren Star a promis une saison 2 moins clichée, Lily Collins a encore répondu aux attaques sur cette vision onirique de Paris et la vie de rêve peu crédible d'Emily. "Je pense que c'est une réalité exacerbée pour Emily, de déménager à Paris, et ce qu'elle vit et ce qu'elle voit" a déclaré Lily Collins pour défendre la série. Mais elle a avoué : "C'est juste que lorsque vous mettez tout cela ensemble dans une série télévisée qui a aussi un aspect esthétique comme elle le fait, c'est un peu moins crédible".