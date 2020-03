Elite saison 4 : un personnage transgenre dans la suite ?

Bientôt un personnage transgenre ?

Avec le confinement, vous avez sans doute déjà bingewatché la saison 3 d'Elite sur Netflix. Et vous devez déjà rêver d'une saison 4, pour savoir ce que deviennent Carla (Ester Expósito), Ander (Arón Piper), Lu (Danna Paola), Valerio (Jorge López), Nadia (Mina El Hammani), Guzman (Miguel Bernardeau) etc. Alors que l'un des créateurs de la série espagnole avait donné des indices sur la suite, notamment sur l'avenir des héros et sur les intrigues à venir, voilà que les deux showrunners ont avoué qu'un nouveau personnage pourrait arriver. Et celui-ci pourrait être transgenre.

En effet, quand Sensacine a demandé à Carlos Montero et Dario Madrona si on pourrait voir un perso transgenre débarquer dans Elite, ils ont répondu : "Oui, nous y avons pensé. Dans la troisième saison, il n'a pas été inclus car ça ne s'y prêtait pas, mais c'était déjà au programme". Après les arrivées de Yeray et de Malick dans la saison 3, un protagoniste transgenre pourrait donc arriver dans la saison 4.

"C'est l'une des intrigues auxquelles nous avons pensé"

Les créateurs d'Elite ont précisé que "la diversité vous apporte de nouvelles histoires à raconter. Différentes histoires". "Il y en a encore beaucoup à aborder dans Elite et elles pourraient l'être dans les saisons suivantes", et celle d'une personne transgenre, "c'est l'une des intrigues auxquelles nous avons pensé".

Outre les thématiques LGBTQIA+, qui ont déjà été traité dans la série avec l'homosexualité ou encore le trouple, d'autres thèmes de la génération Y pourraient intégrer la saison 4 comme l'obésité, l'addiction aux réseaux sociaux, l'inclusion sociale ou le harcèlement scolaire.