Ed Sheeran : sa fille n'aime pas ses chansons, "Elle ne fait que pleurer"

C'est en août 2020 que Ed Sheeran est devenu papa pour la première fois. Malheureusement pour lui, si à seulement 30 ans le chanteur peut se vanter d'avoir déjà vendu plus de 150 millions d'albums à travers le monde, d'avoir remporté de prestigieux prix dont 4 Grammy Awards et d'avoir joué dans Game of Thrones, la petite Lyra Antarctica Seaborn Sheeran n'est visiblement pas sa plus grande fan.

Ed Sheeran face à une fan difficile

Récemment de passage sur BBC Radio 1, Ed Sheeran a dans un premier temps confié avoir profité de la crise sanitaire actuelle (et donc de l'arrêt des concerts) pour écrire de nouvelles chansons et répéter, comme il l'a toujours fait, "J'ai vraiment passé des heures et des heures devant le miroir à prétendre être ce que je suis maintenant. L'entraînement, c'est ce qui vous rend parfait".

Or, il l'a ensuite précisé, ces répétitions n'ont pas toujours été très appréciées par sa fille. "Maintenant, je peux chanter mes nouvelles chansons à ma fille, même si elle n'est pas plus grande fan. Elle ne fait que pleurer [quand elle l'entend]" a confessé avec humour Ed Sheeran.

Bon, on vous rassure tout de même, la petite Lyra ne déteste pas totalement la carrière de son papa, "Non, j'ai quand même des chansons qu'elle aime bien. Elle aime beaucoup 'Shape of You', le son du marimba est bien". Néanmoins, elle a visiblement ses limites quand il décide de performer devant elle, "Elle n'aime pas quand ça devient trop bruyant ou que le son provienne du ventre".

Bref, ne soyez pas surpris si Ed Sheeran décide prochainement de reprendre Une sourie verte.