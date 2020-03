Drake papa : surprise, il dévoile pour la première fois le visage de son fils caché Adonis

Oui, Drake est papa ! Son fils Adonis est né en 2017, mais ce n'est qu'un an plus tard que son existence a été publiquement dévoilée... par Pusha T, qui voulait juste se venger de l'interprète de I'm Upset. Pour répondre à cette attaque, l'ex-acteur de la série Degrassi a tout simplement confirmé son secret dans le son Emotionless de son album "Scorpion" : "I wasn't hiding my kid from the world/ I was hiding the world from my kid." Depuis, Drake a continué de protéger son enfant.

Drake présente son fils Adonis

Mais en cette période de confinement, où il est important de prendre un maximum de nouvelles de nos proches et de faire attention à eux, Drake a pris la décision de dévoiler pour la toute première fois le visage de son fils Adonis. Il a posté plusieurs photos sur Instagram sur lesquelles on peut voir son petit garçon blond aux cheveux frisés et aux yeux blonds ainsi que sa mère Sophie Brussaux : "Ce qui est le plus important pour vous en ce moment, c'est de vous connecter à votre propre lumière intérieure. Cela créera la plus grande ouverture de tous."

Le rappeur poursuit : "Soyez confiants. Vous avez tout le pouvoir en vous pour que cela se produise, et pour se faire, connectez-vous aux gens et aux choses qui vous apportent beaucoup de joie. Lorsque l'esprit commence à penser ou à craindre, déplacez immédiatement votre attention vers quelque chose de brillant. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe autour de nous maintenant, vous pouvez toujours faire le choix de vous libérer de la roue de la souffrance et de la panique et de vous ouvrir à votre propre lumière (...) J'aime ma belle famille et mes amis et ils me manquent et je ne peux pas attendre la journée où nous pourrons tous nous réunir. Jusque-là, veuillez garder vos lumières allumées."