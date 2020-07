Dragon Ball Z : que signifient les prénoms des personnages ? Découvrez leurs étranges traductions

Les vrais prénoms des personnages

Dragon Ball et Dragon Ball Z forment peut-être l'une des oeuvres les plus mythiques, badass, épiques et spectaculaires dans le monde du manga, mais cela ne veut pas dire que Akira Toriyama s'est toujours pris très au sérieux au moment de sa conception. Au contraire, ce mangaka possède un humour très particulier que l'on retrouve notamment... dans les prénoms de ses personnages.

Oui, là où en France tous les héros de cette histoire nous paraissent intouchables, ils perdent légèrement de leur crédibilité au Japon. La raison ? Akira Toriyama s'est tout simplement amusé à les baptiser en référence à de nombreux plats et aliments cultes là-bas, chose qui est parfaitement traduite dans les "Perfect Edition" du manga.

Ainsi, comme on est gentil et que l'on aime bien ruiner des enfances, on vous a préparé une petite sélection des véritables significations de ces prénoms. Courage.

Sangoku s'appelle en réalité Kakarotto = la carotte (d'où la couleur de sa tenue ?)

Gohan = à la fois le riz cuit et de façon plus générale, le repas

Vegeta = aliment végétal