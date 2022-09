Demain nous appartient : Ingrid Chauvin va-t-elle quitter la série ? La raison de son absence expliquée

Comme on peut régulièrement le découvrir à l'écran, personne n'est en sécurité à Sète et les scénaristes de Demain nous appartient n'hésitent jamais à s'en prendre (et à tuer) certains personnages adorés des fans. Aussi, alors que Chloé Delcourt est mystérieusement absente des intrigues depuis quelques semaines maintenant, certains fans commencent à s'interroger sur son avenir.

Ingrid Chauvin sur le départ de Demain nous appartient ?

Faut-il comprendre que les auteurs nous préparent progressivement à un futur sans la femme d'Alex (Alexandre Brasseur) ? Ingrid Chauvin, son interprète, est-elle en train de prendre ses distances avec la fiction quotidienne ? On vous rassure, la réalité n'est pas aussi sombre.

Si l'actrice a reconnu une situation inédite auprès de Télé Star, "J'avoue que je ne suis pas trop présente", elle a néanmoins précisé qu'elle avait une bonne raison à cela. "Je suis un peu en dehors en ce moment parce que je suis en train de tourner un épisode de Joséphine Ange Gardien", a-t-elle ainsi expliqué. En effet, elle retrouve actuellement Mimie Mathy pour une nouvelle aventure qui lui permet d'incarner une mère de famille aux relations conflictuelles avec son fils.

>> Demain nous appartient : après la mort de son personnage, une actrice de retour avec un nouveau rôle ! <<

L'actrice promet une grosse intrigue pour son retour

Un tournage qui l'éloigne donc des plateaux de Demain nous appartient, mais qui ne signifie pas du tout qu'elle en a tourné la page. Elle l'a au contraire ensuite promis, Chloé devrait bientôt effectuer son grand retour sur TF1 et se retrouver au centre d'une nouvelle histoire mouvementée.

"Je crois ne pas me tromper en disant qu'on réserve des arches un peu chorales et d'exception, comme on a pu le vivre avec l'accident du bus", a notamment teasé la comédienne. Et si elle n'a évidemment pas pu en dire davantage à ce sujet, elle est apparue très excitée par ce qui nous attend, "C'est motivant pour nous et je pense que ce sera visuellement très intéressant pour le public". A suivre.