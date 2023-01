Cyril Hanouna bientôt renié par sa famille à cause de TPMP ? "Tu préfères l'argent à la religion, c'est moche"

Ce vendredi 6 janvier 2023, Touche pas à mon poste était une nouvelle fois diffusée sur C8. Et comme le reste de la semaine, l'émission de Cyril Hanouna a été marquée par une séquence particulièrement gênante avec un énième clash entre les chroniqueurs autour d'un sujet très sensible. Un jour sans fin, qui avait pourtant commencé d'une façon nettement plus légère.

TPMP plus forte que la concurrence à la télévision

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, l'animateur emblématique du talk-show avait en effet lancé cette émission d'une façon festive et particulièrement taquine en vantant notamment le caractère unique de son programme. : "On est en direct. C'est pour vous dire comme cette émission va coûter cher à C8."

Il l'a révélé aux téléspectateurs, ce que l'on prend parfois pour acquis aujourd'hui n'a en réalité rien d'une évidence à la télévision : "On est la seule émission en direct tous les jours, alors en direct le vendredi, vous n'en trouverez plus. En direct le vendredi ça n'existe pas." Une réalité impressionnante qui l'a par ailleurs motivé à tacler gentiment les chaînes concurrentes : "Les émissions qui passent le vendredi les gars, elles ont été enregistrées, on était encore à Pâques il y a deux ans. TF1, France 2, M6, tout ça c'est des bails, les gars ils avaient 36 ans, ils passent aujourd'hui, ils en ont 54."

>> Grosse panique dans TPMP, un homme débarque sur le plateau pour un pari : Hanouna en colère, "Qu'est-ce que tu viens me faire chi*r ?" <<

Cyril Hanouna bientôt renié par sa famille ?

Toutefois, pour que cette réalité soit possible au quotidien, il lui faut bien évidemment faire des sacrifices. Et à ce sujet, ses proches seraient parfois déçus de le voir à la télévision plutôt qu'à leurs côtés. "Ma mère m'a appelé 'Qu'est-ce que tu fais pour Chabbat ?', j'ai répondu 'Je suis à l'émission' et elle a dit 'Tu préfères l'argent à la religion, c'est moche', a-t-il révélé en rigolant. Ma famille s'est liguée contre moi. Oui, J'ai préféré le public à la famille".

Une façon de rappeler au public, toujours fidèle à son Baba (un jour il faudra qu'on parle du ridicule de ce surnom), qu'il reste sa priorité. Et justement, quelles sont réellement ses priorités dans la vie ? "Je vais vous le dire : Le public, la famille, le sport, après il y a les loisirs, la farniente et ensuite viennent très très loin les chroniqueurs derrière" a-t-il lâché à son équipe avec un grand sourire.

Bref, une séquence aussi amusante que légère qui a malheureusement rapidement été oubliée par la lourdeur des débats qui ont suivi. Dommage.