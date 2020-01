Cyprien, Norman, Sindy... Webedia lance "leLIVE", média en direct et multi-plateformes

Norman Thavaud, Cyprien Iov, Agathe Auproux, Kévin Razy, Jhon Rachid, Audrey Pirault... Imaginez vos vidéastes et animateurs préférés réunis sur une chaîne Twitch, mais aussi sur Facebook, Youtube, Twitter, Dailymotion, Instagram, TikTok, ou encore Molotov.tv. C'est ce que proposera "leLIVE", nouveau média générationnel en direct et multi-plateformes lancé très prochainement par Webedia (groupe auquel appartient PRBK) et son entité Talent Web.

LeLIVE, multi-plateformes en direct de Webedia

Et pour cause, c'est le lundi 3 février 2020 à 18h que le coup d'envoi du média destiné aux moins de 35 ans sera lancé. "leLive" sera diffusé du lundi au dimanche de 17h à minuit et proposera 50 heures de contenus originaux par semaine, axés autour de l'actualité, de l'humour, du cinéma, de la musique, du sport ou encore du jeu vidéo. Parmi les programmes, on retrouvera le QG avec Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, mais aussi Social club avec Kévin Razy et Agathe Auproux qui décortiqueront du lundi au vendredi l'actualité via les réseaux sociaux, ou encore l'émission 301 vues, présentée par Cyprien (13,5 millions d'abonnés) tous les lundis.

Cyprien, Norman, Sindy, Michou et Inox...

Purebreak est partenaire de Break the Internet, avec Sindy aux commandes. Elle présentera une revue de presse pop culture et reviendra sur les sujets les plus partagés par les communautés. Maxime Musqua, Bapt&Gaël, ou encore les youtubeurs Michou et Inox animeront des jeux déjantés. Les fans de foot devraient quant à eux aimer Les supporters ont toujours raison, un show présenté par Thomas Thouroude, avec John Rachid et Kemar, tous les lundis soir.