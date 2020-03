Coronavirus : l'incroyable défi lancé sur TikTok pour lutter contre l'épidémie

Le Coronavirus est partout. Dans les airs, à la télé, dans les journaux, à la radio, au centre de toutes les discussions et même... sur TikTok. Non, rassurez-vous, vous n'attraperez pas le virus en vous connectant sur l'application, mais un drôle de défi lié à cette épidémie vient d'y voir le jour.

Un défi dansant pour lutter contre le coronavirus

Il y a quelques semaines, les chanteurs Min et Erik - deux stars de la V-pop (version vietnamienne de la K-pop) ont sorti une drôle de chanson intitulée "Ghen Cô Vy" afin d'apprendre au public à se laver les mains et avoir les bons réflexes pour ne pas être contaminé.

Un titre à la fois parodique et préventif, qui a donc inspiré de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, à commencer par l'artiste Quang Dang. Vous pouvez le découvrir ci-dessus, la star de la danse au Vietnam a tout simplement imaginé une chorégraphie sur cette chanson mettant ainsi en scène, avec un côté décalé, les meilleures façons de se laver les mains tout en évitant de se toucher le visage. Puis, par la suite, il a lancé le hashtag #Ghencovychallenge, invitant le reste de la planète à reprendre ses différents pas et gestes dans le but de mettre fin à cette épidémie avec le sourire.

Alors on ne sait pas si ce défi aura réellement la peau du Coronavirus, mais il a au moins le mérite de nous amuser. Et c'est déjà ça.