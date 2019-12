Clémence Botino (Miss France 2020) en couple : son père donne des détails sur son petit ami

Clémence Botino en couple : son chéri était là le soir de l'élection

Le samedi 14 décembre 2019, en direct sur TF1, Clémence Botino a été élue Miss France 2020. Lorsqu'elle avait été interrogée par Paris Match sur sa vie privée, la reine de beauté avait avoué que "non", elle n'est pas un coeur à prendre. Heureuse en couple, la jeune femme n'avait cependant donné aucun détail sur son petit ami. Mais son père, Olivier, interviewé par France-Dimanche, a lâché quelques informations sur le boyfriend de sa fille.

"Clémence a un petit ami qui est venu la soutenir lors de l'élection" a ainsi révélé le père de Clémence Botino. Le compagnon de Miss France 2020 était donc présent au Dôme de Marseille lors de la cérémonie animée par Jean-Pierre Foucault. "Comme elle, il est étudiant en métropole" a-t-il aussi ajouté, sans pour autant précisé dans quelle filière il étudie.

"Ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble"

Le père de Clémence Botino a aussi souligné que "ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble". Même si on ne sait pas si leur idylle dure depuis 6 mois, 1 an ou plus, il s'agirait donc d'une relation sérieuse. "Je ne veux pas en dire trop sur le couple. Je préfère les préserver" a ensuite confié Olivier Botino. "Mais cela fait partie de l'équilibre de Clémence" a-t-il expliqué, "et je pense qu'on ne peut pas gagner ce genre d'élection si on n'a pas en soi un équilibre général".