Cités : l'incroyable série d'Abd al Malik et Prime Video débarque sur TikTok

Ce vendredi 26 février 2021, Amazon Prime Vidéo sort sa toute nouvelle série : Cités. Toutefois, inutile de vous rendre sur la plateforme pour aller la découvrir, cette création originale française composée de 12 épisodes signée Abd al Malik a été mise en ligne sur... TikTok.

Une série qui s'amuse de ses codes

Un choix surprenant ? Oui, mais c'est tout le concept de la série qui l'est. Et pour cause, comme l'impose l'application de vidéos, les épisodes de Cités possèdent logiquement un format très spécial avec une durée de 50 secondes chacun. Autant dire que l'intégralité de la saison 1 dure moitié moins de temps qu'un épisode classique de Plus belle la vie sur France 3.

Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, malgré un format déroutant au premier abord, le résultat à l'écran n'en reste pas moins intéressant, divertissant et créatif. Derrière sa caméra (un iPhone placé en vertical), Abd al Malik s'est amusé des codes de l'appli et de la nouvelle génération sur les réseaux sociaux pour tisser son histoire. C'est rythmé, c'est visuel, c'est accrocheur... le résultat est efficace.

Un concept passionnant

Il faut dire aussi que le propos de Cités est passionnant et arrive à casser les barrières de son format pour s'imposer. A travers plusieurs saynètes qui mettent en avant de nombreux jeunes aux caractéristiques différentes, la série fait un pont bienvenu et pertinent avec un mélange des codes entre la culture classique à travers des noms de rues appartenant à de grandes figures historiques et celle d'aujourd'hui. "Je me suis dit qu'il serait intéressant, par exemple, de mettre la rue Paul-Eluard en lien avec des gamins en train de freestyler. Il était un poète, et les poètes d'aujourd'hui sont les rappeurs" a notamment expliqué Abd al Malik auprès de 20 Minutes, "Rapper Paul Eluard, c'est comme si Paul Eluard écrivait son poème et le faisait lire à un confrère poète. L'idée est donc d'adapter, de mettre en lien comme ça."

L'occasion ainsi de rappeler deux points essentiels : la culture appartient à tout le monde, et elle peut traverser les âges en se réinventant à chaque fois. Cités, c'est une ode à la jeunesse, à la liberté et à l'ouverture sur le monde. Une réussite.