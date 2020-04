Chicago Fire saison 9 : un personnage principal va quitter la série

Un départ dans Chicago Fire

Chicago Fire reviendra bien pour une saison 9 l'an prochain, mais la série de NBC va perdre l'un de ses personnages en chemin. D'après les informations de US Magazine, "Annie Ilonzeh qui incarne la paramédic Emily Foster ne reviendra pas". Oui, deux ans seulement après son arrivée à l'écran - elle avait été recrutée pour remplacer Gabby Dawson (Monica Raymund), Emily Foster va donc déjà faire ses valises.

On ne sait pas encore s'il s'agit d'une décision d'Annie Ilonzeh ou des créateurs, mais on peut néanmoins être rassuré sur une chose : ce départ ne sera pas dramatique et sera même parfaitement expliqué à l'écran. Lors du final de la saison 8 diffusé ce mercredi 15 avril, Emily Foster a en effet confié son intention de retourner à l'école de médecine et qu'elle venait de passer un entretien d'admission. De fait, son absence fera sens dans l'histoire.

Une absence en douceur ?

Surtout, le départ de l'actrice pourrait même s'effectuer en douceur à l'écran. La saison 8 de Chicago Fire a été, à l'instar de nombreuses autres séries, amputée de plusieurs épisodes, la faute à l'épidémie de coronavirus qui a mis fin au tournage. Or, il y a fort à parier que les épisodes en question allaient permettre aux scénaristes de mettre en scène cette transition dans la vie de Foster.

Ainsi, même si rien n'est encore confirmé à l'heure actuelle, on ne serait pas surpris de voir Annie Ilonzeh réapparaître au début de la saison 9 de la série afin de faire ses adieux aux fans et offrir une belle porte de sortie à son héroïne.