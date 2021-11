Chakeup : couple, premier pas, mariage... La YouTubeuse se confie en interview spécial love

"Le mariage, je n'y ai jamais vraiment pensé"

Comme Ava, le personnage de son livre, Chakeup est fleur bleue. "Je regarde beaucoup L'amour est dans le pré et je vois des coups de foudre tous les lundis soirs" nous a-t-elle avoué, "Je suis une grande amoureuse de l'amour". La YouTubeuse est en couple depuis des années avec son petit ami et elle nous a expliqué avoir fait le premier pas : "Je connais mon chéri depuis que j'ai 12 ans", "j'ai enfin pu lui dire au bout de 2 ans que j'étais amoureuse de lui" quand elle avait 14 ans et "ça fait 15 ans en décembre" qu'ils sont ensemble.

L'héroïne de son roman, Ava, et l'écrivaine Chakeup, ont donc des points communs. Par contre, elles ont aussi des différences. Elles sont loin d'être les mêmes, il faut vraiment différencier Ava et Charlène. "Le mariage, je n'y ai jamais vraiment pensé" nous a ainsi révélé Chakeup, contrairement à son personnage principal qui rêve d'une robe blanche. "Je suis totalement angoissée" sur le mariage, "et je lui ai interdit de me demander en mariage toute notre vie. Je lui ai dit : 'Non, n'essaie pas !'".