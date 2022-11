Ce réalisateur en avait tellement marre que son film ne sorte pas au ciné qu'il l'a mis gratuitement sur YouTube (et il est très cool !)

YouTube est une plateforme vers laquelle on se tourne rarement à la recherche de films, bien qu'il soit facile d'en trouver beaucoup qui se trouvent dans des situations particulières. Soit ils se sont glissés de manière fugace et illégale, en attendant que leurs propriétaires légitimes les réclament, soit ils ont depuis longtemps fait leur temps et se trouvent maintenant dans le purgatoire du domaine public. Ou bien ils sont arrivés là parce que leur statut légal est un charabia, comme l'adaptation des Quatre Fantastiques de Roger Corman.

Dans une situation comparable, on trouve L'Apôtre (O Apóstolo en VO), un excellent et unique film d'animation en stop motion espagnol écrit et réalisé par Fernando Cortizo. L'animateur en a tellement eu assez d'attendre le règlement des dettes financières du film qu'il l'a téléchargé en haute définition sur YouTube, où il peut être apprécié en excellente qualité pour le moment. Dans la description de la vidéo, vous trouverez également des moyens de contribuer à la couverture des pertes et des informations intéressantes sur la façon dont le film a été conçu et tourné.

>> "J'ai vomi dans mon popcorn" : malgré son budget ridicule, ce tout petit film d'horreur est en train de devenir le plus traumatisant de l'histoire <<

Le film est né en 2012 comme la production en stop-motion la plus ambitieuse de l'histoire de l'Espagne, avec un budget de 5 millions d'euros. Il a reçu d'innombrables récompenses dans des festivals du monde entier et a notamment été le premier film d'animation à entrer dans les sections officielles de festivals aussi prestigieux que ceux de Malaga et de Moscou. Malheureusement, le box-office n'a pas suivi, et pour son premier week-end, il n'a rapporté qu'une maigre somme : 13 000 euros.