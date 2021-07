Camping Paradis : Patrick Guérineau prêt à quitter la série à cause de Demain nous appartient ?

Malgré sa frustration de passer occasionnellement à côté de certains projets à cause de la série, Laurent Ournac a promis qu'il ne comptait pas arrêter Camping Paradis. Il y a quelques semaines, le comédien a tenu à rassurer les fans en rappelant son amour pour la fiction de TF1, "Il y a ce plaisir. [Tom] vieillit avec moi, il traverse le temps, les épreuves. (...) Combien voudrait avoir une place comme celle que nous avons ? C'est une expérience unique".

L'avenir de Xavier menacé par l'agenda de Patrick Guérineau ?

Mais qu'en est-il de Patrick Guérineau ? Sera-t-il de nouveau présent dans la série en 2022 ou va-t-il bientôt abandonner son rôle de Xavier ? Si la question peut surprendre au regard de son importance dans Camping Paradis, elle mérite néanmoins d'être posée vis-à-vis de son nouvel emploi du temps.

Et pour cause, l'acteur a récemment rejoint le casting de la fiction quotidienne Demain nous appartient pour y incarner Etienne Curtis, le beau-frère de William Daunier. Or, avec un rôle aussi imposant, il n'est pas idiot de penser qu'il aura désormais du mal à jongler entre les deux projets. Bonne nouvelle, s'il est incapable de prédire l'avenir, Patrick Guérineau n'a pour le moment aucunement l'intention d'abandonner la série de Laurent Ournac.

Le comédien toujours concentré sur Camping Paradis

"J'ai le désir de rester et de continuer en parallèle Camping Paradis, car ce sont des façons de travailler et des rôles différents" a-t-il notamment déclaré à Télé 2 Semaines. Puis, il l'a ensuite précisé, malgré les soucis logistiques, "Ça nécessitera une organisation", un tel défi n'est pas un frein pour lui, "Mais j'alterne déjà les deux, les tournages se trouvant à deux heures de route. Après, j'ai ma famille installée à Paris... On s'interrogera sur un déménagement le moment venu".

Vous l'aurez compris, Xavier - présent dans Camping Paradis depuis 2006, n'est visiblement pas près de nous quitter. Une nouvelle rassurante pour les fans et les vacanciers !