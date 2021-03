Caïd saison 2 : une suite pour la série de Netflix ? Les créateurs se confient

Toujours classée dans le Top 10 des fictions les plus regardées de Netflix, 6 jours après sa mise en ligne sur la plateforme, Caïd - la série française de Ange Basterga et Nicolas Lopez, ne cesse de passionner le public. Il faut dire que sa mise en scène énergique et son histoire haletante ont de quoi bouleverser les codes du genre pour notre plus grand bonheur.

Une suite possible, mais...

Ce succès va-t-il alors convaincre le duo et Netflix de poursuivre l'aventure avec une saison 2 ? Rien n'est encore décidé, mais les deux réalisateurs ne ferment pas la porte à une telle idée. "On va déjà attendre de voir comment marchent ces 10 épisodes (avant de penser à la suite)... On a hâte de voir les retours des spectateurs" ont-ils notamment révélé à Première, avant d'ajouter plus loin, "Narrativement, tout est possible". Des confessions positives et rassurantes.

Toutefois, il est encore trop tôt pour s'enflammer. Ange Basterga et Nicolas Lopez l'ont en effet assuré, une saison 2 n'est pas nécessairement leur priorité aujourd'hui. Après avoir rappelé, "Après la sortie du film en 2017 [dont est adaptée cette saison 1, ndlr], on n'imaginait pas véritablement faire de suite", ils ont également confessé ne pas vouloir s'enfermer dans un même sujet et s'interdire de se lancer sur autre chose, "Des projets, on en a plein la tête..."

Pour faire simple, le duo ne balaye donc pas l'idée d'une suite, mais pourrait également se laisser séduire par de nouvelles histoires, après avoir passé près de 5 ans sur le même univers. Reste désormais à savoir ce que va dire Netflix.