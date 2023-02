Bridgerton : Benedict encore mis de côté dans la saison 4 ? Les fans flippent à cause de ce détail inquiétant

Les fans ont de plus en plus hâte de découvrir la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. Même s'ils savent qu'une actrice principale de la série ne sera pas à l'écran et que Shonda Rhimes a fait un peu des siennes sur cette adaptation. Malgré tout, ils attendent tous de suivre les histoires de coeur de Colin Bridgerton et Penelope. Mais que va-t-il se passer pour les prochaines saisons ?

Adieu Benedict ?

C'est vrai qu'on voit un peu loin, connaissant Netflix, La Chronique des Bridgerton pourrait être annulée après la saison 3. Mais bon, si on suit la logique des livres, comme le troisième a été mis de côté, il devrait être adapté dans la saison 4. Toutefois, les fans ont une théorie qui semble, encore une fois, écarter Benedict de son heure de gloire.

On le sait, le troisième livre de Julia Quinn se concentre sur Benedict Bridgerton et Sophie. Mais les fans ont remarqué sur le site de l'autrice que dans la liste des personnages qui reprend les photos des acteurs, ce n'est pas Sophie qui est mise en avant ! Apparait en premier, Sir Phillip, le prétendant d'Eloise. Il a d'ailleurs sa photo déjà en ligne alors que Sophie n'a tout simplement pas de photo. Tout cela laisse penser que ce serait donc la jeune Eloise qui serait le personnage principal de la saison 4 et qu'il faudra encore attendre pour suivre Benedict.

Le changement de trop ?

On ne va pas se le cacher, Shonda Rhimes commence à prendre beaucoup trop de libertés avec les livres. Elle ne suit pas la chronologie de base et semble mettre de côté certains membres de la fratrie Bridgerton. Tout ce qu'on espère, c'est que cela ne découragera pas les abonnés à regarder la prochaine saison.

En plus, Netflix a déjà annoncé une série spin-off centrée sur la reine Charlotte. Et cette mini-série évènement risque même de sortir avant la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ! Il ne faudrait surtout pas que les fans fassent une overdose avant que Benedict devienne le héros de sa propre saison, on l'attend tous.