Bob's Burgers le film : première bande-annonce déjantée, un acteur viré de la série

Surprise ! Alors que la saison 12 est actuellement diffusée sur la Fox aux USA (les 10 premiers épisodes de celle-ci seront disponibles le 19 janvier 2022 sur Disney+ en France) et qu'une saison 13 a déjà été commandée, Bob's Burgers va également débarquer au cinéma cette année. En effet, c'est le 25 mai prochain que le premier film d'animation adapté de cet univers, qui était dans les cartons depuis 2017, nous sera finalement proposé.

Bob's Burgers débarque au cinéma

Au programme ? L'histoire débutera par une nouvelle mésaventure délirante pour la famille Belcher. En effet, tandis que Bob et Linda avaient imaginé un plan spécial pour permettre au restaurant d'être un succès durant l'été, leur projet tombera à l'eau quand une rupture de canalisation se produira juste devant leur entrée, créant ainsi un énorme gouffre et bloquant indéfiniment l'accès au restaurant. Face aux nouveaux problèmes à surmonter, Louise, Gene et Tina se lanceront alors dans une mystérieuse (et dangereuse ?) aventure pour aider leurs parents !

Comme on peut le découvrir dans la première bande-annonce (voir dans notre diaporama), Bob's Burgers : Le film respectera à la lettre la recette déjà parfaite de la série. Tous les personnages habituels seront présents, on aura le droit à de nombreux moments musicaux et, bien évidemment, l'humour sera omniprésent avec de nombreuses séquences aussi WTF que touchantes.

Mais surtout, grosse nouveauté ici, les graphismes seront légèrement différents. Afin de permettre au film de se démarquer de la série, l'équipe créative a clairement profité d'un budget plus conséquent et de l'ambition plus élevée liée au passage sur grand écran pour apporter un plus grand soin aux détails, notamment du côté des décors, et fluidifier l'animation. En seulement quelques secondes de trailer, on en prend déjà plein les yeux !