Beyoncé veut ralentir dans sa carrière et se concentrer sur sa famille

Beyoncé n'est pas Queen B pour rien. En plus d'être chanteuse, actrice, designer, productrice, femme d'affaire, la star est aussi et surtout maman de 3 enfants (Blue Ivy, âgée de 8 ans, ainsi que des jumeaux de trois ans prénommés Rumi et Sir) qu'elle a eus avec Jay-Z. Dans une interview accordée à la version britannique du Vogue de décembre 2020, l'interprète de Black Parade a évoqué son rôle de maman : "Quelque chose s'est ouvert en moi juste après avoir donné naissance à ma première fille (ndlr : Blue Ivy). À partir de ce moment, j'ai vraiment compris mon pouvoir, et la maternité a été ma plus grande inspiration. Ma mission est de m'assurer qu'elle vive dans un monde où elle se sente vraiment vue et appréciée. J'ai aussi été très inspirée par mon voyage en Afrique du Sud avec ma famille. Et, après avoir eu mon fils, Sir Carter, j'ai senti que c'était important de faire l'éloge de nos garçons et de s'assurer qu'ils grandissent avec suffisamment de films, de livres pour enfants et de musique qui promeuvent l'intelligence émotionnelle, la valeur de soi et notre riche histoire."

Beyoncé veut se consacrer à son rôle de maman et ralentir sa carrière

Un rôle auquel elle souhaite aujourd'hui se consacrer davantage, surtout suite aux événements tragiques de cette année (le Coronavirus et Black Lives Matter en particulier) : "Mon nouvel objectif est de ralentir le rythme et de me débarrasser des choses stressantes dans ma vie. Je suis entrée dans l'industrie musicale quand j'avais 15 ans, j'ai grandi tout en étant observée par le monde entier et j'ai sans arrêt mis des projets sur pied. J'ai sorti Lemonade pendant le Formation World Tour, donné naissance à des jumeaux, chanté à Coachella, dirigé Homecoming, participé à une autre tournée avec Jay, puis à Black Is King (ndlr : son film), tout cela à la suite. J'ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur comment construire mon héritage et représenter ma culture de la meilleure façon possible. Maintenant, j'ai décidé de me donner la permission de profiter de mon bonheur." Que les fans se rassurent : cela ne signifie pas pour autant la fin de sa carrière musicale !