Baptiste Lorber papa, il annonce la naissance de sa fille sur Instagram

Le 3 mars dernier, Baptiste Lorber fêtait un anniversaire particulier : cela fait en effet 10 ans que le youtubeur a fait ses débuts avec le site 10minutesaperdre, aux côtés de Gaël Mectoob. "10 ANS putain. Ça fait 10 ans que j'ai commencé mes conneries. C'était le 3 mars 2010 avec mon @gael_mectoob, et depuis il s'en est passé des choses... 10 minutes à perdre, Canal+, Bapt&Gaël, Studio Bagel, Films, Dessins animés, BD... Si je fais le bilan, c'est plus de 400 sketchs écrits pour le web et la TV pour un peu plus de 400 millions de vues cumulées, 7 films (avec de l'apparition pour certains, du second rôle et du premier rôle pour d'autres), un dessin animé, une BD, et dernièrement beaucoup d'engagements pour des causes diverses qui me tiennent à coeur."

Baptiste Lorber est devenu papa !

Si le comédien qui a joué dans Père Fils Thérapie affirme que "c'est pas fini" et assure travailler sur plein d'autres projets, le youtubeur de 34 ans a désormais de nouvelles responsabilités. Et pour cause, il est lui aussi devenu papa, un an après Norman Thavaud ! C'est sur Instagram ce dimanche 8 mars qu'il a annoncé la naissance de sa fille, qu'il a eu avec l'actrice et scénariste Nabiha Akkari. Postant une photo de son poing aux côtés de celui de son bébé, il écrit : "Prêt à affronter le monde avec ma fille ! #bagarre #papa #jesuissurlenuagedubonheuroùildoityavoirdesoignonsparcequejarretepasdepleurer". Une bonne nouvelle à laquelle de nombreuses stars de Youtube ont réagi. Parmi elles, François Descraques, Ugo Marchand, Alison Wheeler, Kenza Sadoun el Glaoui, Jean-Baptiste Maunier, ou encore Ornella Fleury.