Aya Nakamura et Vladimir Boudnikoff en garde à vue : il réagit et dénonce des "mensonges"

Il y a quelques jours, on apprenait qu'Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff auraient été placés en garde à vue pour "violences réciproques sur conjoint". Selon une source judiciaire citée par Le Parisien, le producteur aurait menacé la chanteuse et deux de ses amis avec une arme à feu. Une chose qu'il dément complètement : dans une story postée sur Instagram, Vladimir Boudnikoff a réagi aux rumeurs et mit les choses au clair.

Vladimir Boudnikoff dément les rumeurs autour de son arrestation sur Instagram Stories le 12 août 2022