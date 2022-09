Avec cette nouveauté, Twitter est envahi de nudes, mais vous ne les verrez sûrement jamais

Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité : le Cercle

Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité : le Cercle Twitter. L'idée ? Partager un tweet auprès d'une partie de tes followers. En gros, c'est comme la fonction "Amis proches" sur Instagram. Tu peux sélectionner "jusqu'à 150 personnes" et "modifier à tout moment qui en fait partie et qui en est exclu" précise le communiqué de presse de Twitter. Ainsi, tu peux tweeter soit à tous tes followers, soit à ton Cercle.

C'est une "nouvelle façon de tweeter à un public plus restreint", car "chacun a désormais la flexibilité de choisir qui peut voir son contenu et interagir avec, tweet par tweet. Il est ainsi plus facile d'avoir des conversations plus intimes et d'établir des liens plus étroits avec les followers de son choix".

Pluie de nudes dans les Cercles

Sauf que les Cercles Twitter se sont retrouvés envahis de nudes et dickpics, notamment dans la twittosphère gay. "Il pleut des nudes avec les Cercles ! J'ai chaud !", ou encore "Sympa les cercles, je savais pas où tweeter mes nudes" ont tweeté des internautes. A moins d'être dans les Cercles où il y a des nudes, vous ne verrez pas ces photos dénudées.

>> "Arrête d'envoyer des nudes" : un pilote d'avion menace un passager qui envoyait des dickpics aux autres passagers <<