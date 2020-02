Aurélie Van Daelen séparée du père de son fils : elle présente son nouveau petit ami

On a découvert Aurélie Van Daelen en couple avec Geof dans Secret Story 5... sauf que quelques années plus tard, elle a révélé que le candidat et elle n'était en réalité pas du tout ensemble. En 2014, l'ex-chroniqueuse du Mad Mag officialise sa relation avec le basketteur Emilien Barbry et deux ans plus tard, elle accouche de son premier enfant, un petit garçon prénommé Pharell. Depuis, Aurélie Van Daelen ne se confie pas beaucoup sur sa vie privée, mais en novembre 2019, elle a laissé entendre qu'elle n'était plus avec le père de son fils.

Aurélie Van Daelen de nouveau en couple, elle officialise

Eh bien, on en a aujourd'hui la confirmation puisqu'elle a officialisé son couple avec son nouveau petit ami, un certain Nicolas Godard : "My love @nicolas_ssab", a posté l'ex-chroniqueuse du Mad Mag en légende d'une photo d'elle et de son chéri très chics.

De son côté, son boyfriend, papa d'un garçon prénommé Romeo, lui a adressé une belle déclaration d'amour sur Instagram : "Toi ❤️ J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble On ne calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux Moi si un jour j'suis un couple, je voudrais être nous deux !" Et pour la petite anecdote, Nicolas Godard est l'ancien meilleure pote de Geof, "l'ex" d'Aurélie Van Daelen. Comme quoi, le destin fait parfois bien les choses non ?