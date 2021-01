Aude (L'amour est dans le pré) : accident avec une vache pour l'éleveuse, ses blessures dévoilées

Aude défigurée pour la fin de l'année

Il était temps que l'année 2020 se termine. Comme vient de le confier Aude, candidate de l'émission L'Amour est dans le pré 2018, elle a été victime d'un accident surprenant. Sur son compte Instagram, l'inoubliable éleveuse de vaches s'est en effet dévoilée avec un visage particulièrement abîmé, que ce soit au niveau du front, des yeux ou du nez.

"Jeu des 7 différences (bon okay il n'y en a pas 7 ) : ma tête au 31 décembre 2020 versus ma tête habituelle. Qui a dit que l'année 2020 finissait bien ?" a notamment confié la jeune maman avec humour dans un premier post ce vendredi 1er janvier 2021, avant d'ajouter ensuite à travers un autre message, "Jour 1 de l'année 2021. L'hématome descend dans les yeux et je tourne au Doliprane. L'année commence bien. Le seul avantage est que mes rides du front ont disparu."

La coupable ? Une vache...

Mais alors, que s'est-il passé ? L'éleveuse aurait-elle organisé une partie de catch avec ses vaches afin de fêter la fin de l'année ? Presque. En réponse aux inquiétudes des internautes, Aude a effectivement confessé que cette "grosse bosse sur la moitié du front qui inclut l'arcade sourcilière et le haut du nez" a été indirectement causée par l'un de ses animaux.

Dans la section commentaire d'Instagram, elle a révélé, "Une vache m'a bousculée (ma faute, je ne pensais pas qu'elle allait réagir comme ça), et je me suis tombée la tête la première sur le mur..." Un accident qui prête à sourire aujourd'hui, mais qui aurait pu avoir des conséquences plus désastreuses.