Astérix et Obélix contre César : ces deux immenses acteurs qui auraient dû jouer Astérix à la place de Christian Clavier

Pour la troisième semaine consécutive, TF1 misera sur Astérix et Obélix ce lundi 13 février 2023 en première partie de soirée. Dès 21h10, la chaîne privée proposera à ses téléspectateurs de redécouvrir Astérix et Obélix contre César.

L'histoire est centrée sur l'an 50 avant Jésus-Christ. Dans une Gaule occupée par les Romains, un village d'irréductibles résiste à l'envahisseur grâce à une potion magique préparée par Panoramix. Tout bascule. Le druide est enlevé par le gouverneur romain, Detritus, qui veut le forcer à donner la formule de son breuvage. Même sous la torture, il se refuse à dévoiler ses secrets. Astérix et Obélix s'attèlent à le sauver...

Au casting d'Astérix et Obélix contre César, les téléspectateurs de TF1 pourront retrouver Christian Clavier (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Roberto Benigni (Detritus) et Michel Galabru (Abraracourcix). Claude Piéplu (Panoramix), Pierre Palmade (Assurancetourix), Laeticia Casta (Falbala) ou encore Arielle Dombasle (Madame Agecanonix) le complèteront.

Louis de Funès voulait jouer Astérix

Christian Clavier n'aurait pas dû jouer Astérix dans cet opus, qui a été le plus grand succès de l'année 1999 au box-office en séduisant 8,95 millions de spectateurs. Et pour cause, deux autres vedettes du cinéma français ont été pressenties pour interpréter au cinéma ce personnage, né de l'imagination de René Goscinny et Albert Uderzo en 1959.

Après Claude Lelouch, Louis de Funès s'est intéressé de près à une adaptation sur grand écran d'Astérix et Obélix contre César. Le géant du comique français, qui a enchaîné les succès avec La grande vadrouille, Le corniaud ou encore Le gendarme de Saint-Tropez, n'a pas caché son envie de jouer Astérix. Il a entrepris d'apporter un changement majeur en lui retirant la moustache. Finalement, celui qui redoutait de ne pas être reconnu par le public a vu son projet ne pas aboutir...

Daniel Auteuil dit finalement non à Claude Zidi

Les Français ont dû attendre la fin des années 90 pour découvrir les aventures d'Astérix et Obélix contre César sur grand écran. Et c'est à Claude Zidi qu'ils le doivent. Dans les prémices de son projet, le réalisateur n'entendait pas confier le rôle d'Astérix à Christian Clavier, mais à Daniel Auteuil. Ce dernier, vedette des Sous-Doués dans les années 80, a fini par décliner la proposition.

"J'ai fait avec lui des essais de 5 minutes en costumes, dans une hutte gauloise, qui furent formidables. Daniel Auteuil était impeccable et Gérard Depardieu impayable. Pour cette scène, on avait cuisiné un gigot de trois kilos et Gérard l'a dévoré pendant les prises ! Daniel Auteuil a ensuite annulé, car il avait signé pour un autre film au Québec. Christian Clavier l'a remplacé...", a expliqué Claude Zidi au magazine Première.