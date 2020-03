Arsène Lupin : premier teaser très intrigant de la série de Netflix avec Omar Sy

Netflix a récemment annoncé la production d'une série adaptée des aventures d'Arsène Lupin - le célèbre personnage littéraire imaginé par Maurice Leblanc, et le casting d'Omar Sy dans le rôle principal. A l'heure actuelle, ce projet reste encore assez mystérieux, même si l'on sait déjà qu'il s'agira d'une version moderne de l'histoire avec une action située dans les années 2020.

Premier teaser pour la série

Et afin de nous faire patienter jusqu'à sa mise en ligne - le tournage est actuellement en cours, la plateforme vient de mettre en ligne un court teaser avec les premières images. Au programme ? On réalise que Paris sera joliment mise en avant, qu'Arsène Lupin sera (temporairement ?) moins classe que d'habitude avec une moustache et un costume remplacés par une barbe de trois jours et un survêt bleu (simple déguisement de sa part ?), que le Musée du Louvre sera sa nouvelle victime et que l'action sera bien évidemment au rendez-vous.

Un Arsène Lupin qui interroge

Par ailleurs, un autre détail attire notre attention dans ce teaser et nous interroge. Ça ne vous a surement pas échappé, le livre d'Arsène Lupin est plusieurs fois représenté à l'écran. Que cela signifie-t-il donc ? Est-ce simplement la promesse d'une oeuvre respectée et potassée par Omar Sy ou alors doit-on s'attendre à un twist du côté du héros ? Et s'il ne s'agissait pas réellement d'Arsène Lupin, mais plutôt d'un copycat ou d'un descendant ? A suivre...