Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) déteste son visage, "J'ai un physique bizarre"

Depuis sa mise en ligne le 23 octobre dernier sur Netflix, la mini-série Le jeu de la dame ne cesse de faire parler d'elle, que ce soit grâce à ses audiences impressionnantes (62 millions de foyers l'auraient déjà visionnée), sa mise en scène réaliste, son pouvoir de persuasion (les ventes de jeux d'échecs ont explosé) ou son casting aussi impressionnant que talentueux. Bref, cette fiction portée par Anya Taylor-Joy est LA grande réussite de cette fin d'année.

Anya Taylor-Joy n'aime pas son visage

Un succès qui fait bien évidemment le bonheur de l'interprète de Beth Harmon, mais qui la surprend également. La raison ? Elle a toujours eu du mal à trouver son physique suffisamment attirant pour convaincre le public de la suivre à l'écran. Auprès du Sun, la comédienne a notamment confessé, "Je ne me suis jamais, et je ne pense pas que ça changera, trouvée jolie. Je ne pense pas que je suis assez belle pour jouer dans des films".

Des propos surprenants quand on sait que sa filmographie a pourtant de quoi faire rêver plus d'une actrice (Split, Glass, Radioactive, Les Nouveaux Mutants), et qu'elle semble déjà adorée du public, "Ca sonne un peu pathétique et mon copain m'a prévenue que les gens allaient penser que je suis idiote de dire de telles choses", mais qui marquent pourtant une vraie défiance à l'égard de son physique.

Aussi, après avoir confié, "Je trouve simplement que j'ai un physique bizarre", Anya Taylor-Joy a précisé, "Je ne vais jamais au cinéma pour voir mes films. Et la chance que l'on a d'être dans son propre corps, c'est que l'on n'a jamais à se regarder le visage".

Une crise de panique causée par son physique

Et n'allez surtout pas croire qu'il s'agit là d'une déclaration stratégique afin de s'attirer de nombreux compliments en retour. La comédienne l'a ensuite confessé, son désamour envers ses grands yeux ou la forme de ses lèvres lui mène régulièrement la vie dure.

Récemment recrutée pour jouer le rôle d'Emma Woodhouse dans une nouvelle adaptation cinématographique du roman de Jane Austen, la star a révélé avoir vécu un début de tournage très compliqué, "J'ai réellement eu une crise de panique sur le plateau parce que je me disais, 'Je suis la première Emma moche et je ne peux pas faire ça'. La première réplique du film c'est, 'Je suis magnifique, intelligente et riche'". Comme quoi, le concept des complexes n'épargne absolument personne...