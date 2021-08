American Nightmare 5 Sans Limites : les secrets de tournage de la saga culte

Un tournage au Texas

Contrairement aux précédents opus, American Nightmare 5 : Sans limites se déroule en plein jour et dans un univers non-urbain. L'occasion pour l'équipe technique de renouveler le visuel de la franchise. Dans cette optique, elle a choisi le Texas pour ses paysages offrant une nouvelle palette de couleurs et un éclairage inédit. "On tenait à changer de look" poursuit James DeMonaco. "On voulait se renouveler. J'avais en tête une ambiance de western mélangée à celle de Mad Max 2, l'un de mes films préférés".

Une Purge en plein jour

American Nightmare 5 est le premier film The Purge qui se déroule principalement de jour. C'est le seul épisode dans lequel la bataille finale est filmée en plein jour. "Filmer en plein jour apporte un côté malsain en plus à certaines séquences ainsi qu'aux personnages masqués" nous a confié l'actrice principale Ana de la Reguera vue dans Army Of The Dead et dans la série Narcos. "Personnellement, je trouve les masques de lapin absolument terrifiants".