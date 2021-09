Alia Chergui et Ali Suna de nouveau en couple ? Les retrouvailles qui sèment le doute

Trois ans après leur rencontre dans Secret Story 9, Ali Suna et Alia Chergui se sont mariés, une fois dans la plus grande intimité et une deuxième fois à Las Vegas. Depuis leur union, les deux influenceurs restent assez discrets sur leur vie à deux. Ils sont tellement discrets qu'ils ont réussi à garder leur rupture secrète pendant quelques temps. Ali et Alia ont malheureusement été obligés de l'officialiser suite à des messages TikTok posté par l'ex-candidat de télé-réalité tout en étant sortis de leur contexte.

Les retrouvailles entre Alia et Ali

"Ça va faire un moment qu'on est séparé avec Alia. On a préféré garder ça pour nous parce que ça ne regarde personne. Même nos familles ne sont pas au courant. On est un couple comme tout le monde. On a des hauts et des bas et les bas, on ne les montre à personne" a annoncé Ali avant qu'Alia ne précise de leur côté que leur rupture n'est pas vraiment définitive : "On est séparé et on espère que ça s'arrangera avec le temps et il nous en faut." Et si la situation s'était finalement arrangée plus vite que prévue ?

Il y a quelques jours seulement, une personne a aperçu l'ex-couple ensemble au restaurant, à Marrakech apparemment, et n'a pas hésité à le filmer. La vidéo a été partagée par le compte Instagram @shayaratv et si au départ, il est difficile de reconnaître Ali et Alia, on les aperçoit un peu mieux ensuite. Leurs retrouvailles sèment donc clairement le doute. Se sont-ils déjà remis en couple ? Ils ne se sont pas exprimés à ce sujet, du coup, affaire à suivre !