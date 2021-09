Ali Suna et Alia Chergui séparés : ils confirment leur rupture après 3 ans de mariage !

Ali confirme ensuite sa rupture avec Alia qui n'est pas toute récente : "Ça va faire un moment qu'on est séparé avec Alia. On a préféré garder ça pour nous parce que ça ne regarde personne. Même nos familles ne sont pas au courant. On est un couple comme tout le monde. On a des hauts et des bas et les bas, on ne les montre à personne. On part du principe que les problèmes dans un couple restent dans un couple. Tous les deux, on prend un peu de distances. On avait besoin de souffler et de prendre du recul chacun de notre côté. Aujourd'hui, on a besoin de se retrouver. On s'est un perdu en route."

Une séparation pas définitive ?

Alia Chergui s'est elle aussi exprimée sur cette histoire des messages, tout en avouant que sa séparation avec Ali n'est pas totalement définitive : "Je sors du silence suite aux innombrables messages reçus au sujet d'Ali. Dans chaque couple, il y a des hauts et des bas et ce qu'il se passe ne regarde que nous. Je sais que la plupart d'entre vous le comprennent. Aujourd'hui, on est séparé et on espère que ça s'arrangera avec le temps et il nous en faut. Merci de respecter ça."