Alexis Sharkey assassinée ? Les causes de la mort de l'influenceuse révélées

Le 29 novembre 2020, Stacey Clark poste un avis de recherche sur Facebook pour tenter de retrouver sa fille Alexis Sharkey, disparue depuis la veille : "Personne n'a de nouvelles d'elle depuis 24 heures et la police a été prévenue. Elle vit à Houston au Texas depuis janvier et c'est le dernier endroit où on l'a vue." Le lendemain, le corps de l'influenceuse est retrouvé sans vie sur le bord d'une route de Houston, au Texas : Alexis Sharkey a été découverte complètement dénudée, comme si on l'avait "jetée sur le bord de la route, nue, comme une poubelle".

Alexis Sharkey morte étranglée

Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement laissé penser à un suicide, mais sa mère n'a pas du tout cru à cette hypothèse : "Je pense qu'elle a été assassinée. J'ai appris en tant que jeune mère à croire en mon instinct maternel. Il ne m'a jamais laissé tomber", a affirmé Stacey Clark sur Facebook. Son instinct ne s'est pas trompé puisque l'autopsie d'Alexis Sharkey a révélé qu'elle est morte étranglée, ce qui veut dire qu'elle a bien été tuée et qu'elle ne s'est pas suicidée.

Son mari Tom suspecté ?

Qui lui en voulait au point de la tuer ? Son mari, Tom Sharkey, fait partie des principaux suspects depuis que certains amis d'Alexis ont expliqué que le couple était en instance de divorce et que l'influenceuse de 26 ans n'était plus heureuse avec son époux.

"Récemment, elle m'a dit que ça n'allait pas et qu'elle avait rempli les papiers du divorce. C'est une personne très privée (...) Elle avait peur pour sa sécurité, elle était stressée", a révélé Tanya Ricardo, une amie d'Alexis Sharkey, au journal KHOU 11. Autre fait troublant ? La star des réseaux sociaux a quitté son domicile après une dispute avec Tom avant de disparaître et d'être retrouvée morte sur le bord d'une route. En attendant, seule l'enquête peut apporter de vraies réponses et son mari reste présumé innocent.