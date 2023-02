Alerte gras ! Le roi des donuts américains arrive à Paris avec une première boutique !

Quand sera l'ouverture ?

L'enseigne a prévu d'ouvrir sa première boutique à Paris en septembre 2023. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir les fameux donuts américains. Alors oui, pour l'instant l'implantation se fera uniquement en région parisienne. Krispy Kreme veut néanmoins ouvrir encore 8 boutiques dans la capitale et 80 kiosques dans les gares, aéroports, centres commerciaux et stations de métro de la région. S'inspirant de ce qu'elle fait déjà aux États-Unis, l'enseigne veut aussi proposer ses classiques dans les supermarchés.

Même si cette arrivée se concentrera sur Paris et ses alentours au début, la marque pense déjà à ouvrir des boutiques dans d'autres grandes villes si le succès est au rendez-vous ! Les fast food américains risquent d'être de plus en plus présents en France et ça ne va pas plaire à tout le monde. On vous le rappelle, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.