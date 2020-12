Apple dévoile les Airpods Max, un casque audio incroyable

C'est une petite révolution que vient de présenter Apple. Ce mardi 8 décembre 2020, la marque à la pomme a en effet dévoilé les AirPods Max. Non, rien à voir avec une paire de sneakers aux couleurs de ses écouteurs habituels, il s'agit tout simplement d'un casque audio sans fil.

Un casque dédié aux performances

Dans un communiqué, Apple explique ainsi qu'il s'agit d'un "casque innovant qui offre toute la magie des AirPods dans un design circum-auriculaire et avec un son haute fidélité." Et si les AirPods Max sont bien évidemment destinés à tout le monde, ce casque a clairement été pensé pour les amoureux de l'audio. Sachez par exemple que celui-ci intègre "une puce H1 et un logiciel avancé pour utiliser le traitement audio informatique et ainsi offrir une expérience d'écoute unique avec Égalisation adaptative, la Réduction active du bruit, le mode Transparence et l'Audio spatial."

Mais ce n'est pas tout, il est également annoncé qu'il dispose "d'un transducteur dynamique de 40 mm qui délivre des fréquences basses riches et profondes, des fréquences moyennes précises et des fréquences hautes claires et limpides", ainsi que d'une puce exceptionnelle composée de 10 coeurs audio "capables d'effectuer 9 milliards d'opérations à la seconde, pour proposer une expérience d'écoute révolutionnaire mêlant l'Égalisation adaptative, la Réduction active du bruit, le mode Transparence et l'Audio spatial."

Du charabia pour le commun des mortels, mais la promesse de pouvoir écouter Renée la Taupe dans les meilleures conditions possibles.

Le confort avant tout

Vendu dans 5 coloris différents (gris sidéral, argent, bleu ciel, vert et rose), ce casque - au design épuré, devrait notamment s'attirer les faveurs du public grâce au confort qu'il promet. Selon Apple, "Le bandeau en tissu mesh respirable qui enveloppe l'arceau répartit le poids du casque de manière équilibrée pour réduire la pression sur le crâne", tandis que les coussinets (qui semblent incroyablement doux) ont clairement été pensés pour nos oreilles qui en ont marre de subir une pression constante avec la concurrence, "Chaque coussinet est fixé à l'arceau par le biais d'un mécanisme révolutionnaire qui équilibre et répartit la pression qu'il exerce, et lui permet de pivoter et tourner indépendamment de l'autre afin d'épouser parfaitement la morphologie de la personne qui le porte."

Plus cool encore, "Les coussinets intègrent une mousse à mémoire de forme conçue pour préserver l'acoustique et isoler les oreilles des bruits extérieurs, pour une immersion sonore optimale." Bref, attendez-vous à la sensation d'un oreiller autour de votre tête. Oui, ça va être de plus en plus dur de ne pas s'endormir dans le bus ou le métro.

Et le prix est de...

Cependant, comme tout bijou technologique, ces AirPods Max - que l'on espère bientôt voir déclinés en version sport, ont logiquement un coût. Alors que la marque assure en plus une autonomie de 20 heures et une facilité d'utilisation sans égale afin de switcher sereinement entre un iPhone, un iPad ou un Mac, ce casque est annoncé au prix de 629€. Un joli bébé.

Le point positif, c'est qu'avec une date de sortie prévue le 15 décembre prochain, vous pourrez laisser la facture au Père Noël...