Accident mortel de chasse : une ado de 17 ans tue une randonneuse, fin de la chasse le week-end ?

La chasse a fait une nouvelle victime collatérale. Ce samedi 19 février 2022, aux alentours de 15 heures, une jeune femme de 25 ans qui se promenait au côté de son compagnon sur un sentier balisé près d'Aurillac (Cantal) a malheureusement été la cible d'une balle perdue. Touchée sur la partie gauche du corps, elle n'a pu être réanimée par les secours et est décédée sur place.

Une ado de 17 ans tue une randonneuse

L'auteure de ce coup de feu fatal ? Une adolescente de 17 ans qui participait à une battue aux sangliers organisée par l'association communale de chasse agréée de Cassaniouze. En état de choc après ce drame, la chasseuse a été transportée à l'hôpital d'Aurillac afin d'y être prise en charge et fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour homicide involontaire menée par la brigade de recherche d'Aurillac.

Selon les premiers détails, l'adolescente - qui avait obtenu son permis à 16 ans, aurait déjà été testée négative à l'alcool et aux stupéfiants, mais l'organisation de cette battue se retrouve au coeur de quelques interrogations. En cause ? Des sources proches du dossier contactées par 20 Minutes auraient révélé que "les règles de signalisation de la battue n'auraient pas été respectées" ce jour-là. Autrement dit, l'association n'aurait pas respecté l'obligation d'installer des panneaux de signalisation temporaire, ce qui aurait pu alerter le couple et ainsi éviter une telle tragédie.

Fin de la chasse le week-end ?

En attendant que enquêteurs lèvent le voile sur ce drame, une chose est déjà certaine, cet énième accident de chasse mortel semble être celui de trop. A quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les nombreux candidats en lice ont en effet tous réagi afin de se mettre la partie de la population qui les arrange dans la poche.

De fait, David Belliard, adjoint EELV de la maire de Paris et candidate socialiste, Anne Hidalgo, a notamment réclamé un plus grand encadrement et de nouvelles règlementations, "Encore combien de morts avant qu'on ne décide de réguler la chasse, pratique dangereuse et inhumaine ? Au minimum, interdisons la chasse le week-end et les vacances scolaires, maintenant".

Un point de vue partagé par Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise), "Il faut que la chasse ne soit pas possible le week-end et pendant les vacances scolaires, parce que c'est là que le risque serait le plus grand", qui a surtout rappelé qu'il était temps de se pencher sur l'équipement des chasseurs, "Il faut cesser de vendre des armes qui sont aussi puissantes".

Enfin, Marine Le Pen (RN) a logiquement préféré se mettre du côté des pauvres chasseurs sans défense en rappelant que leur passe-temps morbide favori n'est autre qu'une "tradition ancestrale [qui] doit être maintenue" et qu'on ne peut pas interdire la chasse le week-end car "ils travaillent quand même les chasseurs".

Les Internautes blasés

Et du côté des Internautes ? C'est la lassitude qui semble avoir pris le dessus. Conscients que rien ne bouge véritablement malgré les drames qui continuent de s'enchaîner (80 accidents de chasse ont été recensés, dont 7 mortels, en 2020/2021), c'est avec ironie et cynisme qu'ils ont préféré réagir à cette triste actualité.