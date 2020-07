A la croisée des mondes (His Dark Materials) : la bande-annonce hallucinante de la saison 2

La saison 2 d'A la croisée des mondes (His Dark Materials) promet des rebondissements

Après la bande-annonce épique et bluffante de la saison 1 d'A la croisée des mondes (His Dark Materials), (diffusée aux USA sur HBO et en France sur OCS), c'est au tour de la bande-annonce de la saison 2 d'être dévoilée. Des premières images inédites qui ont été révélées lors du Comic-Con 2020 de San Diego (qui se déroule entre ce 22 juillet et ce 26 juillet 2020 en version virtuelle à cause de la pandémie).

La série HBO adaptée des romans, à savoir la trilogie littéraire de Philip Pullman, montrera la suite des aventures de Lyra (Dafne Keen), de sa quête et de ses rencontres. Cette saison 2 sera surtout axée sur La Tour des anges, le 2ème tome de la saga. Dans la bande-annonce, on voit ainsi Lyra et Will ensemble à Cittagaze, Mrs Coulter qui assure que de nombreuses personnes mal intentionnées sont à la recherche de Lyra, les sorcières qui passent en mode vénère, ou encore le Magisterium qui prend tous les pouvoirs.

Trois nouveaux acteurs au casting

Comme l'a indiqué Deadline, trois nouveaux visages apparaîtront dans la saison 2 d'A la croisée des mondes (His Dark Materials). Il s'agit de Terence Stamp (vu dans la série Last Night in Soho ou encore dans le film Star Wars épisode I : La Menace fantôme), Jade Anouka (qui a tourné dans la comédie romantique Last Christmas et dans la série Trauma) et Simone Kirby (qui a joué dans la série Peaky Blinders et dans le film Alice de l'autre côté du miroir).

Mais qui ces nouveaux acteurs du casting vont-ils incarner ? Terence Stamp prendra le rôle de Giacomo Paradisi, "le porteur du Poignard subtil à Cittàgazze". Jade Anouka interprètera Ruta Skadi, "la reine des sorcières de Lettonie qui s'associe à Serafina Pekkala". Enfin, Simone Kirby prendra les traits de Mary Malone, "à la tête d'une équipe de recherches sur la matière sombre à l'université d'Oxford".