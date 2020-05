47Ter en mode disco dans le clip "On avait dit", avec Jérôme Niel en guest

Qui dit seventies, dit chemises aux imprimés colorés, pantalons pattes d'éléphant et choucroutes sur la tête ! Et 47Ter l'a bien compris en respectant tous les clins d'oeil aux années disco. La boule à facettes et la piste de danse font penser à La fièvre du samedi soir et même le micro est vintage. Les musiques d'Abba et des Bee Gees semblent résonner dans nos têtes.

Jérôme Niel joue au guest

Derrière la caméra du clip On avait dit, les stars montantes du rap français ont invité leur ami Wissiz. C'est lui qui a réalisé cette pépite rétro. Et comme les potes de 47Ter kiffent l'autodérision, ils ont fait appel à un humoriste bien connu de YouTube et des réseaux sociaux : Jérôme Niel. Eh oui, ceux qui avaient avoué en interview pour PRBK que "c'est un peu une protection de se clasher" eux-mêmes ont demandé au vidéaste du Studio Bagel de tourner dans leur vidéo. Et ils ont bien fait ! Celui qui avait aussi cartonné avec ses "Tutos" sur Canal+ passe en mode Rémi Choré (l'un de ses personnages Instagram). Et clairement, on préfère les pas de danse de Rémi Choré / Jérôme Niel à ceux de John Travolta.