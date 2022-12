"Un amour sincère ne se termine jamais" : Beverly (Les Cinquante) et Noah confirment être de nouveau en couple, 1 mois après leur rupture

Vous ne supportez pas les comédies romantiques que vous considérez comme trop clichées ? Les happy ending imaginées par les scénaristes vous semblent tirées par les cheveux et n'arrivent jamais à vous émouvoir ? Pourtant, de tels scénarios existent véritablement dans notre monde réel. Et ce ne sont pas Noah et Beverly qui diront le contraire.

Souvenez-vous, c'était en octobre dernier que les deux candidats de télé-réalité, qui s'étaient rencontrés sur le tournage des Princes de l'Amour en 2020, avaient annoncé leur triste séparation. "Nous avons décidé, Beverly et moi-même, de nous séparer. Je vous demande de respecter notre choix et notre vie privée. C'est déjà assez difficile comme cela" partageait le jeune homme sur Instagram, tandis que la jeune femme révélait de son côté, "Je ne vais jamais me prononcer sur cette rupture qui me détruit... Merci beaucoup pour vos messages d'amour. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr".

Beverly et Noah se retrouvent déjà

Une rupture qui avait brisé le coeur de leurs fans, d'autant plus qu'aucune raison n'avait été avancée, mais qui semble être déjà de l'histoire ancienne. Oui, tel n'importe quel miracle dans n'importe quel téléfilm diffusé sur TF1 l'après-midi, Noah et Beverly ont visiblement profité de leur éloignement pour réaliser qu'ils étaient trop attachés l'un à l'autre pour réellement prendre le risque de se dire adieux et ont donc décidé de se donner une nouvelle chance.

"Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules mais jamais de points", a notamment déclaré Beverly sur Instagram ce lundi 12 décembre 2022, avant de conclure par un "Je t'aime l'amour de ma vie", le tout ponctué par un montage totalement kitsch mais mignon de leurs meilleurs moments passés ensemble.

De leur côté, Clara Moreau et Kevin Guedj - qui se sont séparés à la même période,continuent de profiter de leurs réseaux sociaux pour se clasher... Hum.