"Tu fais pitié" : Delphine Wespiser dévoile son nouveau look de façon surprenante et énerve même ses fans

Il y a quelques mois, Delphine Wespiser a dévoilé à ses abonnés Instagram qu'elle était de nouveau célibataire après plusieurs années passées en compagnie de son chéri Roger. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", a-t-elle écrit, avant d'ajouter : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble".

Un nouveau look pour une nouvelle vie

Depuis, la chroniqueuse de TPMP ne manque pas de sollicitations. Sur le plateau, elle a même rendu fou Matthieu Delormeau après l'avoir embrassé. "La semaine dernière, Matthieu a dit que s'il devait aller vers une femme, ce serait avec moi", a révélé Delphine Wespiser après leur bisou. "Ouais et c'est vrai que je commence à y aller", a ensuite avoué l'animateur de TPMP People, visiblement très troublé, avant d'ajouter : "C'était très agréable. Elle est belle, elle est douce, elle sent bon (...) La dernière fois que j'ai fait l'amour avec une femme c'était y a 20 ans. Je pense que ça ne s'oublie pas".

Mais malheureusement pour Matthieu, le coeur de l'ancienne Miss France aurait déjà retrouvé preneur. Elle a été aperçue en compagnie d'un homme lors d'un dîner en tête à tête, mais n'a pour le moment rien dit sur leur relation.

Delphine Wespiser reçoit de nombreuses critiques sur Instagram

En tout cas, celle qui a ébloui tout le monde avec une performance de pôle dance semble plus épanouie que jamais. Ce mercredi 28 décembre 2022, elle a profité d'une vidéo Instagram sur laquelle elle effectue la chorée désormais mythique de la série Mercredi pour dévoiler son nouveau look. Toute brune, elle affiche désormais une frange. Mais malheureusement pour elle, ses abonnés ne semblent convaincus ni par le look, ni par la danse.