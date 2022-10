"Tout était faux !" : ce candidat star de Secret Story avoue que son secret était complètement bidon

Malgré plusieurs années loin des projecteurs, personne n'a oublié Thomas Vitiello, aka la Josiane de Secret Story 4. L'ancien acolyte de Benoît Dubois apparaît aujourd'hui méconnaissable. Il a récemment accordé une interview à Sam Zirah dans laquelle il est revenu sur son inscription à l'émission de TF1 et sur son secret mémorable : "Je suis hermaphrodite". "Jamais je ne m'étais dit qu'on me recontacterait pour cette émission. Quand ils ont commencé à m'appeler, c'était juste par rapport à mon secret", se souvient-il.

"Je ne suis pas né hermaphrodite"

"Est-ce que c'était fou ou audacieux de vouloir se lancer dans Secret Story 4 avec comme secret 'je suis hermaphrodite' ?", lui demande alors Sam Zirah.

"Alors déjà, on ne dit pas hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est pour les animaux. Pour les êtres humains, on dit 'inter-sexué'. C'était mon secret. Un secret qui, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, n'est pas mon secret. Je ne suis pas né hermaphrodite. Je suis né garçon", révèle celui qui a également balancé sur le comportement de Matthieu Delormeau sur Le Mag d'NRJ12.

"Ça veut dire que c'était faux ?", hallucine alors Sam Zirah. "Oui, tout était faux", avoue Thomas, avant d'ajouter : "Je n'ai jamais été inter-sexué. Déjà, il aurait jamais dû être intitulé comme ça ce secret car hermaphrodite, c'est pour les animaux, pas pour les personnes. Mais forcément, hermaphrodite ça fait plus sensationnel".

"Je regrette un peu"

Mais comment cette idée d'inventer ce faux secret lui est-elle venue en tête ? "J'ai toujours été un peu androgyne, j'avais ce look un peu emo et avec mon meilleur ami, on s'est demandé ce qui pourrait attirer l'attention sur mon profil, mais on ne s'est jamais dis que ça irait jusqu'au bout", explique-t-il.

"Je regrette un peu maintenant, mais j'avais 17 ans à l'époque. J'étais dans ma campagne, j'avais besoin de trouver quelque chose pour m'en sortir et affirmer qui j'étais et avancer dans ma vie. Je savais que ce n'était pas là où j'étais à l'époque que ça allait pouvoir se faire. Donc j'ai saisi cette opportunité pour partir et réaliser mes rêves", conclut-il.

Si une prochaine saison de Secret Story voit le jour, ce qui serait déjà dans les tuyaux, on imagine que la production enquêtera un peu plus sur les secrets après cette révélation incroyable.