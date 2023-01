"T'es payé pour rester assis" : Matthieu Delormeau critique les grèves et défend la réforme des retraites dans TPMP, Twitter lui tombe dessus

Un sujet qui fâche. Alors que le gouvernement a pour projet de faire passer la retraite à 64 ans, les syndicats font tout pour se faire entendre. La France fait d'ailleurs face à une journée de mobilisation avec de nombreuses manifestations et une nouvelle grève des transports ce jeudi 19 janvier 2023. Lors d'un récent meeting, Mouloud Sahraoui, manutentionnaire et membre de la CGT Geodis-Calberson, s'est exprimé en préconisant un départ à la retraite à 50 ans pour les ouvriers : "On ne peut pas tuer des ouvriers derrière les quais et mener des ouvriers à la mort jusqu'à 70 ans". Une séquence qui a fait le tour de la Toile.

Habitué à donner la parole à tout le monde, Cyril Hanouna a décidé d'inviter Mouloud sur le plateau de TPMP ce mercredi 18 janvier. Très vite, des tensions sont apparues entre Matthieu Delormeau et le syndicaliste. Tandis que ce dernier s'est de nouveau exprimé sur son souhait de la retraite à 50 ans, le chroniqueur a fait part de son désaccord. "Ayez donc conscience de la chance que vous avez ! Cette retraite, elle est faite pour sauver un pays car ce pays est surendetté", dit Matthieu en comparant la France aux Etats-Unis.

"Je vais me faire insulter mais je vais vous dire quelque chose. S'il n'y avait pas ces patrons du CAC40 et ces milliardaires... On va dire que je suis un suceur de t*ub mais Bolloré il engage des milliers de personnes et il paie ses impôts en France ! Si tu commences à virer les Bolloré, les Bernard Arnault, tous ces gens-là, on est morts ! Ce sont ces gens-là qui font en sorte que la France tourne malgré tout..."

