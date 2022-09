"Si je pensais qu'elle était nulle..." : pourquoi Alexandra Lamy a recruté sa fille Chloé Jouannet dans le téléfilm Touchées

Habituée à briller devant la caméra, c'est finalement derrière celle-ci qu'Alexandra Lamy revient sur nos écrans avec Touchées, son nouveau projet. Dans ce téléfilm de TF1, adapté du roman graphique de Quentin Zuttion, la néo-réalisatrice met en lumière le combat de ces femmes victimes de violences conjugales à travers leurs traumatismes et leurs envies de reconstruction.

Chloé Jouannet joue devant la caméra de sa mère

Un sujet particulièrement fort, pour lequel Alexandra Lamy s'est entourée de Chloé Jouannet, sa propre fille - récemment vue dans Banlieusards. Un choix de casting qui peut étonner, mais que l'ex-star d'Un gars, une fille assume pleinement. "Je savais qu'elle avait du talent. Si je pensais qu'elle était nulle, travailler avec elle, c'était me tirer une balle dans le pied", a-t-elle confié avec humour à nos collègues de Terrafemina.

La réalisatrice l'a ensuite assuré, Chloé lui est tout simplement apparue comme une évidence à la lecture de l'histoire tant elle n'imaginait pas une meilleure comédienne pour incarner Tamara : "Elle dégage une sorte de fragilité et de violence. Chloé, c'est le feu. Et elle était donc parfaite pour ce personnage". Par ailleurs, Alexandra Lamy l'a ajouté, le fait que sa fille soit "touchée par [ses] engagements" et que "ses copines [soient] concernées par ces sujets" a grandement facilité le casting, "Elle avait envie de défendre ce rôle".

Alexandra Lamy bluffée par sa fille

Une expérience inédite pour la mère et la fille, qui s'est révélée constructive et révélatrice pour toutes les deux. "C'est ma fille et elle est toujours un peu mon bébé. Avant le tournage, je me disais : 'Pourvu qu'elle soit à l'heure', 'Pourvu qu'elle sache bien son texte'", a dans un premier temps reconnu la star, avant d'admettre qu'elle avait été impressionnée par le professionnalisme et le talent de son enfant, "Au final, j'ai découvert une belle actrice en devenir et une grande fille. Elle m'a donné plus que je ne l'espérais."

Le talent est-il vraiment héréditaire ? Rendez-vous ce jeudi 22 septembre 2022 sur TF1 pour le découvrir.