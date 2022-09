"Pour une femme, c'est un choc" : cette influenceuse française a été obligée de se raser la tête après un placement de produit catastrophique

Depuis qu'il a été diffusé sur France 2 ce dimanche 11 septembre 2022, le reportage de Complément d'enquête, intitulé Arnaque, fric et politique... Le vrai business des influenceurs, fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Magali Berdah et sa tendinite, qui serait la cause du fait qu'elle ne porte pas la montre dont elle a fait la promotion, est d'ailleurs toujours en TT.

Une autre séquence a beaucoup fait parler les téléspectateurs. Les journalistes sont allés à la rencontre de Cindy Reymond, influenceuse depuis son passage sur TF1 dans Familles nombreuses la vie en XXL, et on peut dire que la mère de famille n'a pas fait une bonne pub à la marque de soins capillaires Nicky Paris, dont énormément de stars des réseaux font la promo.

"C'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber"

Alors qu'elle gagnait de plus en plus de followers grâce à l'émission de TF1, elle a été approchée par We Events et l'agence lui a proposé une collaboration qui lui permettait de gagner 100 euros pour chaque vidéo promo pour les fameux shampoings.

C'est à ce moment-là que commence son enfer. "Les jours, les semaines passent, et là, bah je m'aperçois, en fait, que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber", a-t-elle expliqué à France 2.

"C'est un choc de devoir faire ça"

Suite à ça, celle qui a récemment confié avoir retrouvé l'amour dans les bras d'une femme affirme s'être plainte à We Events, qui lui aurait conseillé "de faire ce que beaucoup font : mettre ses produits à elle dans les packagings".