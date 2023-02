"Ne m'invitez plus jamais !" : Anaïs Camizuli recale TPMP et défonce l'émission et son "plateau d'hypocrites"

Depuis quelques heures, Anaïs Camizuli se trouve au coeur d'une polémique lunaire. En effet, sur TikTok, elle a été accusée de racisme et de maltraitance sur sa fille car elle lui a lissé les cheveux. Rapidement, l'ancienne candidate de télé-réalité connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche a poussé un coup de gueule en story.

"Je vais essayer de garder mon sang-froid, de ne pas m'énerver parce que vous me fatiguez depuis hier. (...) Tu sous-entends que je maltraite ma fille, il y a écrit 'maltraitance'. On ne va pas en rester là toutes les deux. Déjà, je t'arrête tout de suite, je suis métisse, toute ma famille est réunionnaise, toute ma famille est métisse", commence-t-elle.

Accusée de racisme, Anaïs Camizuli pousse un coup de gueule

"Ensuite, j'ai rencontré mon mari, je suis tombée amoureuse. (...) Pardon, ça ne m'est pas venu à l'esprit de me dire 'attends, ne te mets pas en couple avec lui. Parce que si tu fais un enfant, ta fille va avoir les cheveux afro. Mais du coup tu ne sais pas comment les coiffer'. (...) Ensuite, tu parles d'ignorance, tu es toi-même ignorante. Avant de parler de mon enfant et de ce que je fais à mon enfant, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé avec ma fille", continue celle qui sature du monde "hypocrite" des influenceurs.

"Pourquoi j'en suis arrivée à lui faire un lissage ? Je vais encore raconter ma vie, je suis séparée du papa de ma fille qui lui ne sait pas la coiffer. Et quand il l'avait 2-3 jours, quand Kessi revenait à la maison, c'était très compliqué de lui démêler les cheveux parce qu'elle avait beaucoup beaucoup de noeuds. (...) Elle avait tout le temps les cheveux plaqués, elle avait des trous. Voilà pourquoi j'ai opté pour cette solution. Donc, si ça ne te convient pas et que tu penses que je la maltraite, viens tous les jours à 7h30 la coiffer", explique-t-elle ensuite

"Je n'ai pas besoin de raconter ma vie sur le plateau de TPMP"

"À l'heure d'aujourd'hui, ma fille se trouve très belle. Elle se lave les cheveux toute seule. Elle se coiffe toute seule. Et à cause de vos vidéos, je me fais harceler parce que vous dites que je suis raciste, que je maltraite mon enfant. (...) Le buzz que vous essayez de faire, ce n'est pas bon. Vous êtes jeunes, vous ne connaissez rien à la vie et puis vous n'êtes pas maman. On en rediscutera quand vous aurez un enfant. Pour le moment, ce n'est pas le cas, vous êtes des enfants. Lâchez-moi, lâchez ma fille, lâchez son lissage", conclut la jeune maman.

Plus tard, celle qui a été harcelée par une fan reprend la parole et révèle : "J'ai été invitée sur le plateau de TPMP ce soir pour parler de ce sujet. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à Paris pour commencer. Pour parler de ce sujet-là, faire du buzz sur un plateau télé. Alors qu'ils s'en foutent un peu de ce qu'il m'arrive, il faut un sujet pour l'émission. Donc je n'ai pas besoin de raconter ma vie sur le plateau de TPMP. Je préfère que mon avocat s'en charge dans son coin".

"Je ne mets pas les pieds sur votre plateau d'hypocrites !"

Mais peu après, Anaïs Camuzuli s'est rendu compte qu'une de ses accusatrices s'était rendue sur le plateau de Cyril Hanouna et a pété un câble. "J'ai décliné l'invitation de TPMP parce que je connais ce milieu. (...) Les filles qui m'ont accusée de maltraitance et de racisme, l'une d'entre elles est invitée. [...] Elle a eu son heure de gloire, c'est super, tant mieux pour elle. Mais vous imaginez quand même ! Je me serais retrouvée sur le plateau face à elle, avec ce qu'elle dit sur moi...", s'agace-t-elle, avant de conclure : "Donc TPMP ne m'invitez plus jamais ! Je ne mets pas les pieds sur votre plateau d'hypocrites ! C'est clair et net", conclut-elle.

Pas sûr que Cyril Hanouna apprécie.