"Je vais payer beaucoup d'impôts" : le compte Vinted de cette candidate de télé-réalité risque de lui coûter beaucoup plus cher que prévu

Maeva Martinez s'est fait connaître en participant à Secret Story 10. Elle est ensuite apparue dans La Villa des coeurs brisés 3 et Les Apprentis aventuriers 4, avant de devenir l'une des stars de Mamans et célèbres. Il y a quelques mois, la maman du petit Gabriel, a annoncé qu'elle quittait l'émission. Quand un abonné lui a demandé si on la verrait dans la prochaine saison de l'émission de TFX, elle a répondu : "Non, je n'y serai pas. Mais tu peux me retrouver sur Youtube 2 fois par semaine".

L'ex de Marvin Tillière n'a pas la langue dans sa poche et le prouve régulièrement. Récemment, elle a beaucoup fait parler en critiquant les candidats qui font du buzz sur la religion. "Quand je connais les dessous, je ne peux que penser du mal parce qu'il y a ce que vous voyez et ce que je sais. Je me demande si ce n'est pas pour attirer une communauté ! Quand tu connais l'envers du décor, tu sais qu'il y a de l'hypocrisie...", a-t-elle balancé.

Maeva Martinez pousse un coup de gueule contre les impôts

Ce mardi 29 novembre 2022, Maeva Martinez s'est lancée dans un nouveau combat. En effet, elle a poussé une énorme coup de gueule contre les impôts.

"Je vais arrêter mon Vinted. Donc, si vous voulez encore acheter sur Vinted, c'est maintenant parce que dans quelques jours, ça n'existera plus. Tout simplement parce que je vais arriver à un stade où je vais payer beaucoup d'impôts. J'ai appris que de nouvelles lois allaient passer et que maintenant, on allait payer des impôts sur nos ventes Vinted. (...) À savoir aussi, on est même imposés sur Leboncoin !", a-t-elle indiqué, avant de s'agacer : "C'est quand même ouf comment est faite la France, dans le sens ou tu achètes plein pot. (...) Je parle au nom de tout le monde !"

"Ça m'écoeure"

"Il y a des gens qui comptent là-dessus pour faire les fins de mois. Ça m'écoeure", déplore-t-elle ensuite, tout en indiquant qu'elle sait qu'elle a un niveau de vie plus confortable que la plupart de ses abonnés.

Pour conclure, la jeune maman persiste et signe en assurant qu'elle va supprimer ses comptes. Il va donc falloir vous dépêcher si vous voulez acheter les vêtements de Maeva !