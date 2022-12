"Je suis tombée" : cette chute d'Indira Ampiot (Miss France 2023) que vous n'avez pas vue

C'est un fait, tous les français ont passé leur week-end à pleurer suite à la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tous ? Presque. Une personne avait en réalité un grand sourire blancheur Freedent capable d'illuminer les pensées sombres des supporters : Indira Ampiot. Non, la jeune femme n'est pas une fan de Lionel Messi, mais elle a tout simplement succédé à Diane Leyre en étant élue Miss France 2023.

Un sacre qui a donc logiquement fait le bonheur de cette Miss Guadeloupe, mais une élection qui ne fait toujours pas l'unanimité aujourd'hui auprès du public. Quelques heures seulement après sa victoire en direct, une étrange rumeur a en effet pointé le bout de son nez sur les réseaux sociaux : elle aurait été privilégiée par la production qui aurait truqué les résultats.

Miss France 2023 a frôlé l'élimination à cause d'une chute

On vous rassure, cette rumeur est tirée par les cheveux et n'a rien de crédible, mais la nouvelle déclaration d'Indira Ampiot ne devrait pas calmer les complotistes. A l'occasion d'une vidéo Questions/Réponses organisée sur le compte Instagram de Cosmopolitan, la nouvelle Miss a en effet confessé qu'elle avait été victime d'une grosse séquence honteuse, mais que celle-ci n'avait heureusement pour elle eu aucune incidence sur son parcours.

Invitée à réagir sur le moment le plus embarrassant de sa jeune carrière, Indira Ampiot a donc révélé : "Je pense au jour de ma présélection. J'étais déjà passée devant le jury, mais par la suite, on est repassées avec les filles et je me suis retrouvée à terre". La raison d'une telle chute qui aurait pu (dû ?) être éliminatoire ? "On était sur du parquet et mes talons n'avaient pas d'antidérapant. Et donc d'un coup, je suis tombée !"

Heureusement pour la Miss France 2023, le jury s'est finalement montré compatissant envers elle et aucune caméra n'était en train de filmer la scène à ce moment là. De quoi lui permettre de continuer l'aventure tranquillement, jusqu'à l'élection de ce samedi 17 décembre 2022.