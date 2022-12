"Retour à la maison" : Miss France 2023 réagit à son voyage en Guadeloupe gagné lors de l'élection

Ça y est, les Français connaissent enfin le visage de leur nouvelle Miss France ! Pendant un mois, les 30 Miss en course pour le titre se sont données à fond et ont dû respecter des règles strictes pour préparer au mieux la cérémonie du 17 décembre 2022. Présente dans notre top 5 des favorites au titre, c'est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui succède à Diane Leyre et porte désormais la couronne.

Un cadeau qui fait marrer les internautes

En plus de son titre, elle a reçu de nombreux cadeaux et un en particulier a attiré l'attention des téléspectateurs. En effet, la Guadeloupéenne a remporté un voyage... en Guadeloupe ! Et ça a beaucoup fait marrer les internautes.

"Par contre Miss France / Miss Guadeloupe la pauvre elle gagne un voyage... chez elle 😅", "Miss Guadeloupe qui gagne un voyage en Guadeloupe grâce à son élection à miss France, ça aussi c'est une grosse défaite", "Je chiale de rire Miss France 2023 qui gagne un voyage pour 2 en Guadeloupe, c'est miss Guadeloupe😂😂😂 ils respectent rien", peut-on lire, entre autres, sur Twitter.